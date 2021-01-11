Эксперт заявил о бесполезности «противопожарных» требований к сигаретам
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» в интервью НСН объяснил, что российские власти хотят сделать с сигаретами и почему это не принесет ожидаемого эффекта.
МЧС России ведет работу с Минздравом по утверждению новых требований к сигаретам, которые, как ожидается, должны будут самостоятельно затухать. Многие пожары в России происходят именно из-за незатушенных сигарет, говорят спасатели. По предварительным оценкам, соответствующие правила о самозатухающих сигаретах будут приняты через два года.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил в эфире НСН, что эффективность этой меры не доказана, а стоимость сигарет на прилавках вырастет.
«Это, безусловно, повлияет на стоимость, потому что это очень дорогая сигаретная бумага, она в разы дороже обычной. Это сигаретная бумага с полосками из пропитки, которая гасит сигарету, когда до нее доходит тление. Это технологически более сложный процесс и производители по собственной инициативе так делать не будут. Однако в целом стоимость сигаретной бумаги в пачке сигарет – далеко не основная составляющая себестоимости», - отметил эксперт.
Он пояснил, что при курении, когда есть тяга вдыхаемого воздуха, горящий конец сигареты преодолевает эту пропитку, а простое тление ее пройти не может. На этом и основана идея, что подобное требование при производстве сможет предотвратить пожары от непотушенных сигарет. Такие требования к сигаретам есть в отдельных городах США и в некоторых странах ЕС.
«Эта бумага с дополнительной пропиткой не считается очень эффективным средством предотвращения пожаров. На уровне тестирования эта схема работает, но статистика пожаров в тех местах, где это ввели, не изменилась никак. С точки зрения пожаробезопасности эта мера вызывает большие сомнения», - заключил Королев.
В сентябре Минфин предложил повысить акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты в следующем году вместо 4% на 20%. Ведомство обосновывает внеплановое повышение необходимостью обеспечивать выполнение социальных обязательств со стороны государства. Тогда Королев заявил в интервью НСН, что отрасль и так сверх меры обложена акцизами, а новый приведет лишь к росту нелегального рынка.
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