Эксперт заявил о бесполезности «противопожарных» требований к сигаретам

«Это, безусловно, повлияет на стоимость, потому что это очень дорогая сигаретная бумага, она в разы дороже обычной. Это сигаретная бумага с полосками из пропитки, которая гасит сигарету, когда до нее доходит тление. Это технологически более сложный процесс и производители по собственной инициативе так делать не будут. Однако в целом стоимость сигаретной бумаги в пачке сигарет – далеко не основная составляющая себестоимости», - отметил эксперт.

Он пояснил, что при курении, когда есть тяга вдыхаемого воздуха, горящий конец сигареты преодолевает эту пропитку, а простое тление ее пройти не может. На этом и основана идея, что подобное требование при производстве сможет предотвратить пожары от непотушенных сигарет. Такие требования к сигаретам есть в отдельных городах США и в некоторых странах ЕС.

«Эта бумага с дополнительной пропиткой не считается очень эффективным средством предотвращения пожаров. На уровне тестирования эта схема работает, но статистика пожаров в тех местах, где это ввели, не изменилась никак. С точки зрения пожаробезопасности эта мера вызывает большие сомнения», - заключил Королев.

В сентябре Минфин предложил повысить акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты в следующем году вместо 4% на 20%. Ведомство обосновывает внеплановое повышение необходимостью обеспечивать выполнение социальных обязательств со стороны государства. Тогда Королев заявил в интервью НСН, что отрасль и так сверх меры обложена акцизами, а новый приведет лишь к росту нелегального рынка.

