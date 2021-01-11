Сигареты в России будут самостоятельно затухать через два года
МЧС России ведет работу с Минздравом по утверждению новых требований к сигаретам, которые, как ожидается, будут самостоятельно затухать, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.
Чтобы сигареты были самозатухающими, необходимо в сигаретную бумагу вставлять приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.
По словам директора, такая практика давно получила широкое распространение в странах Европы. Еникеев отмечает, что в настоящее время в России происходит очень много пожаров из-за неосторожного курения.
Как ожидается, документ будет утвержден через два года.
Ранее стало известно, что в России в 2021 году вступят в силу новые запреты и ограничения для курильщиков, сообщает RT. С 1 января 2021 года курение запретят в медучреждениях, точках торговли, на базах и складских помещениях, за исключением мест, специально предназначенных для курения, которые должны быть обозначены табличкой «Место для курения».
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