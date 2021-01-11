Сигареты в России будут самостоятельно затухать через два года

МЧС России ведет работу с Минздравом по утверждению новых требований к сигаретам, которые, как ожидается, будут самостоятельно затухать, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

Чтобы сигареты были самозатухающими, необходимо в сигаретную бумагу вставлять приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.

По словам директора, такая практика давно получила широкое распространение в странах Европы. Еникеев отмечает, что в настоящее время в России происходит очень много пожаров из-за неосторожного курения.