«В 300 раз!». Эксперт оценил, как повлияет рост акцизов на стоимость сигарет

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты в следующем году вместо 4% на 20%. Ведомство обосновывает внеплановое повышение необходимостью обеспечивать выполнение социальных обязательств со стороны государства. А бюджетные расходов на фоне ситуации коронавирусом растут.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил в интервью НСН, что отрасль и так сверх меры обложена акцизами, а новый - приведет к росту нелегального рынка.

«Предлагаемая мера ошибочная, потому что у нас на сегодня сигареты и так самый облагаемый товар. За последние годы акцизы выросли в 300 раз! И вышли на второе место среди отраслей, больше приносит только нефтегазовый комплекс. Брать еще больше с курильщиков – легкий способ, но не очень правильный. Обратная сторона повышения – это рост нелегального рынка. И он удваивается каждый год последние пять лет. Почти до 16% он дошел, в то время, как легальный рынок в два раза уменьшается. И если продолжать повышать повышение акцизов, то ситуация будет усугубляться, никакая цифровая маркировка не спасет, слишком выгодно вкладываться в нелегальный бизнес», - предупредил собеседник НСН.