«В 300 раз!». Эксперт оценил, как повлияет рост акцизов на стоимость сигарет
Главный редактор информагентства «Русский табак» заявил НСН, что отрасль и так сверх меры обложена акцизами.
Минфин предложил повысить акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты в следующем году вместо 4% на 20%. Ведомство обосновывает внеплановое повышение необходимостью обеспечивать выполнение социальных обязательств со стороны государства. А бюджетные расходов на фоне ситуации коронавирусом растут.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил в интервью НСН, что отрасль и так сверх меры обложена акцизами, а новый - приведет к росту нелегального рынка.
«Предлагаемая мера ошибочная, потому что у нас на сегодня сигареты и так самый облагаемый товар. За последние годы акцизы выросли в 300 раз! И вышли на второе место среди отраслей, больше приносит только нефтегазовый комплекс. Брать еще больше с курильщиков – легкий способ, но не очень правильный. Обратная сторона повышения – это рост нелегального рынка. И он удваивается каждый год последние пять лет. Почти до 16% он дошел, в то время, как легальный рынок в два раза уменьшается. И если продолжать повышать повышение акцизов, то ситуация будет усугубляться, никакая цифровая маркировка не спасет, слишком выгодно вкладываться в нелегальный бизнес», - предупредил собеседник НСН.
В Минздраве при этом считают, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. В ведомстве привели статистику, согласно которой на фоне повышения акцизов потребление табака в России сократилось с 2009 года за десять лет с 39 до 28%.
Акциз является одним из основополагающим фактором в формировании стоимости сигарет. Эксперты предупреждают, что при его повышении на 20% средняя цена пачки увеличится до 140 рублей.
«Прямой связи нет между тем, насколько повышается акциз, настолько и дорожают сигареты. В цене сигарет больше, чем половина – это акцизы. Озвученные в последние несколько недель Минздравом идеи с изменением упаковки, с запретом использовать при производстве определенных ингредиентов, могут очень сильно повлиять на себе стоимость. Так что цена вырастет, а акциз добавит существенную часть», - отметил Королев.
Несмотря на мнение экспертов отрасли, предложение уже одобрено комиссией по законопроектной деятельности и будет рассмотрено на заседании правительства.
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