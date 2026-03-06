Владельцы собак все чаще замечают, что их питомцы теряют интерес к жизни, словно пребывают в депрессии, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на доктора ветеринарных наук, профессора, директора Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Игоря Гламаздина. По его словам, кошки и собаки подвержены стрессу на фоне смены места жительства, режима, потери компаньона. Главным индикатором является снижение активности. Карапетьянц заметил, что к важным потребностям собак можно отнести и социальное взаимодействие.

«Поведение собаки и образ жизни достаточно близки к человеческому обществу. Она заботится о детях, семье, охраняет жилище, бережет близких. У собаки много потребностей – от гигиенической до потребности в физических нагрузке, социальном контакте, еде, воде. Если собака не может удовлетворить одну из потребностей, она начинает погибать. Развиваются болезни, она впадает в состояние стресса. Поэтому человеку, который берет в дом собаку, нужно четко продумать, сможет ли он дать ей все, что она должна получить. Это прогулки, занятия, и у каждой собаки должна быть работа вне зависимости от ее возраста, породы, внешнего вида. Иначе она будет страдать, будет искать работу сама, и не всегда это будет нравиться хозяину. Когда собака не может пообщаться с хозяином, она ищет замещающее поведение, и в этом успокаивается. На самом деле это не успокоение, а реализация стрессового состояния. В рамках замещающего поведения она может даже наносить себе увечья», - отметил он.