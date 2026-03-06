От пекинеса до овчарки: Собаки каких пород легче переносят одиночество
Флегматичные породы собак спокойно могут находиться одни, однако любая собака нуждается в социальных контактах, сказал НСН Константин Карапетьянц.
К наиболее стрессоустойчивым породам собак можно отнести сенбернаров, пекинесов, часть породы бульдогов и овчарок, однако любому питомцу важно общение с хозяином, заявил НСН ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
Владельцы собак все чаще замечают, что их питомцы теряют интерес к жизни, словно пребывают в депрессии, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на доктора ветеринарных наук, профессора, директора Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Игоря Гламаздина. По его словам, кошки и собаки подвержены стрессу на фоне смены места жительства, режима, потери компаньона. Главным индикатором является снижение активности. Карапетьянц заметил, что к важным потребностям собак можно отнести и социальное взаимодействие.
«Поведение собаки и образ жизни достаточно близки к человеческому обществу. Она заботится о детях, семье, охраняет жилище, бережет близких. У собаки много потребностей – от гигиенической до потребности в физических нагрузке, социальном контакте, еде, воде. Если собака не может удовлетворить одну из потребностей, она начинает погибать. Развиваются болезни, она впадает в состояние стресса. Поэтому человеку, который берет в дом собаку, нужно четко продумать, сможет ли он дать ей все, что она должна получить. Это прогулки, занятия, и у каждой собаки должна быть работа вне зависимости от ее возраста, породы, внешнего вида. Иначе она будет страдать, будет искать работу сама, и не всегда это будет нравиться хозяину. Когда собака не может пообщаться с хозяином, она ищет замещающее поведение, и в этом успокаивается. На самом деле это не успокоение, а реализация стрессового состояния. В рамках замещающего поведения она может даже наносить себе увечья», - отметил он.
Собеседник НСН уточнил, что щенков и вовсе не стоит оставлять в одиночестве надолго.
«В первые месяцы жизни в семье собаку комфортно размещают и не дают ей надолго оставаться одной. Щенкам нужно больше времени, и это нужно учитывать. Гулять нужно не 20-30 минут, а минимум 1,5 часа. Прогулка должна быть достаточно интенсивной, чтобы собака реализовала себя физически. Если она не активна на прогулке, потом вымещает активность вымещает. Собаки действительно тоскуют по общению, контакту. Поэтому некоторые используют камеры видеонаблюдения, устройства, которые позволяют с питомцем пообщаться локально. Некоторые нанимают выгульщиков, которые в течение дня за небольшие деньги приходят и гуляют, общаются с собакой. Другие просят родственников, хороших знакомых навестить собаку в течение дня. Если у вас нет возможности достаточно плотно посвятить себя животному, не имеет смысла его заводить», - подчеркнул Карапетьянц.
По его словам, наиболее устойчивы к стрессу породы собак, которых отличает флегматичность.
«У каждой породы есть какое-то предназначение. Когда человек выводил собаку, он рассчитывал, какой будет польза. Есть ездовые собаки, есть охотники, есть сторожевые. Есть собаки-компаньоны, спортивные собаки и так далее. Например, категорически нельзя собаку породы хаски оставлять дома на долгое время. Эти собаки на генетическом уровне требуют огромной физической нагрузки. Наиболее стрессоустойчивые собаки, которые в силу породы достаточно спокойны и флегматичны: сенбернары, пекинесы, часть бульдогов, некоторые породы декоративных собак. Также стрессоустойчивы овчарки, с которыми человек долгое время работает в направлении дрессировки и воспитания. Все зависит от ряда условий и того, насколько правильно человек на начальном этапе воспитывает собаку», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что немецкий шпиц стал самой популярной у россиян породой собак в 2025 году, в тройку также вошли чихуахуа и вельш-корги пемброк, передает «Радиоточка НСН».
