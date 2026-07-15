В первом полугодии 2026 года объем утечек данных из российских компаний снизился, но активность на теневых площадках выросла почти на 60 %, пишет «Коммерсант» со ссылкой на специалистов Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО. Уточняется, что число впервые опубликованных баз сократилось в 4 раза, их объем — в 22 раза. Основные цели злоумышленников — ретейл, образование и госсектор; стоимость баз на черном рынке — от $50 до $20 тыс. Комлев усомнился в столь оптимистичной статистике.

«Не соглашусь, что утечки данных настолько сократились. Возможно сокращение на десятки процентов, но не в разы. Это искусственно выдернутая цифра. Не считаю, что сравнение количеств слитых баз – объективный показатель. Утечки могут быть не только для перепродажи, с данными могут работать и по-другому. Если цифры справедливы, стоит учитывать, что компании тратят деньги на защиту данных, законодательство меняется в эту сторону. Возможно компании уделяют больше внимания защите данных. Однако у меня есть некий скепсис. Возможно, при расчете не учитывали все факторы, каналы утечек», - сказал он.