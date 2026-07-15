Песков заявил, что Путину доложено о паводках в Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин ежедневно получает сводки о происшествиях в регионах «по линии МЧС и других ведомств». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, речь идёт в том числе и о паводках в Свердловской области.

«Пока региональные власти принимают все необходимые меры, региональные органы МЧС тоже принимают меры», — цитирует представителя Кремля RT.

Он добавил, что ситуация будет уточняться в зависимости от развития погодных условий.

Ранее в МЧС Свердловской области сообщили, что из-за паводка в регионе были подтоплены более 2,1 тысячи домов и приусадебных участков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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