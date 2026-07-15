Николаю Фоменко грозит штраф или арест за уклонение от административного наказания

Актеру теле- и радиоведущему Николаю Фоменко может грозить штраф или арест из-за отказа исполнить административное наказание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Отмечается, что мировой судья судебного участка №183 московского района Очаково-Матвеевское рассмотрит дело в отношении Фоменко о неуплате административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях. О каком именно взыскании идет речь, не уточняется. Заседание запланировано на 30 июля.

Согласно КоАП, неуплата штрафа наказывается взысканием суммы неуплаченного штрафа в двукратном размере, административным арестом на срок до 15 суток либо обязательными работами на срок до 50 часов.

Ранее стало известно, что рэперу Давиду Нуриеву, известному как Птаха, грозит штраф либо приостановка деятельности за пропаганду наркотиков в интернете.

