Президент Южной Кореи продал свою единственную квартиру
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру. Об этом сообщило издание The Korea Herald.
«У меня больше нет дома», — объявил глава государства на заседании правительства по вопросам жилищной политики.
Продажа недвижимости стала частью масштабных усилий президента по решению проблемы растущих цен на жилье в стране, пишет RT.
Квартира политика находится в городе Соннам. По данным СМИ, уже заключен предварительный договор на продажу недвижимости, в ближайшие дни будет подписан основной документ.
Ранее Ли Чжэ Мен потребовал от министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи расследовать причины неудачного выступления сборной страны на чемпионате мира по футболу.
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