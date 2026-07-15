Президент Южной Кореи продал свою единственную квартиру

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру. Об этом сообщило издание The Korea Herald.

«У меня больше нет дома», — объявил глава государства на заседании правительства по вопросам жилищной политики.

Продажа недвижимости стала частью масштабных усилий президента по решению проблемы растущих цен на жилье в стране, пишет RT.

Квартира политика находится в городе Соннам. По данным СМИ, уже заключен предварительный договор на продажу недвижимости, в ближайшие дни будет подписан основной документ.

Ранее Ли Чжэ Мен потребовал от министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи расследовать причины неудачного выступления сборной страны на чемпионате мира по футболу.

