В Кремле осудили намерение Латвии запретить русский язык в СМИ

Москва осуждает намерение Латвии запретить русский язык в СМИ республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Латвии захотели запретить русский язык в государственных СМИ

Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал убрать русскоязычный контент из СМИ страны, напоминает RT.

«Реакция здесь может быть только осуждение», — прокомментировал ситуацию Песков.

По словам представителя Кремля, из-за подобных шагов поражается в правах огромное количество жителей Латвии.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ЛатвияРусский ЯзыкДмитрий Песков

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