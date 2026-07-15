В Кремле осудили намерение Латвии запретить русский язык в СМИ
15 июля 202613:00
Юлия Савченко
Москва осуждает намерение Латвии запретить русский язык в СМИ республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал убрать русскоязычный контент из СМИ страны, напоминает RT.
«Реакция здесь может быть только осуждение», — прокомментировал ситуацию Песков.
По словам представителя Кремля, из-за подобных шагов поражается в правах огромное количество жителей Латвии.
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