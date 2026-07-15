Песков: США сейчас не до украинского урегулирования

Как пишет RT, он отметил, что ситуация в районе Персидского залива «далека от стабильности и опять перешла в фазу деградации».

«По имеющимся каналам общения мы постоянно получаем сигналы, что США готовы продолжить посредническую работу на украинском треке после урегулирования вокруг Ирана», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что американцы продолжают поставлять вооружение Киеву, но в отличие от остальных стран, замешанных в конфликте, они сохраняют приверженность способствовать мирному процессу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

