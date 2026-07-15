Выбирают 35%: В каких странах отдыхают россияне этим летом
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что самые популярные летние направления у россиян — это Турция, Китай, Таиланд, Вьетнам и Египет.
Турция забирает на себя 30-35% всех летних туров россиян в этот сезон. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
«По зарубежным направлениям лидер — Турция. Она забирает на себя 30-35% объема летних туров. Остальные четыре игрока — это Китай, Таиланд, Вьетнам и Египет. Продолжает расти Вьетнам, очень неплохо себя чувствует Китай. Ну, и Египет на уровне ожиданий, как и Таиланд. Но Таиланд у нас все-таки больше пока воспринимается, как зимнее направление», — рассказал он.
А вот внутренние направления, по его словам, показывают в этом году не самые лучшие результаты.
«По российским направлениям — это наше Черное море, Анапа, которая восстанавливает свое положение на рынке. И, собственно, все наше черноморское побережье Кавказа. Не самый удачный сезон. Страдает еще и Крым, но тем не менее, у нас много интересных мест и на Северном Кавказе, и на Алтае», — подытожил Арутюнов.
Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов заявил НСН, что россияне чаще путешествуют в Черногорию, но широкого интереса к Европе у граждан РФ нет.
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