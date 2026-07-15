Турция забирает на себя 30-35% всех летних туров россиян в этот сезон. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«По зарубежным направлениям лидер — Турция. Она забирает на себя 30-35% объема летних туров. Остальные четыре игрока — это Китай, Таиланд, Вьетнам и Египет. Продолжает расти Вьетнам, очень неплохо себя чувствует Китай. Ну, и Египет на уровне ожиданий, как и Таиланд. Но Таиланд у нас все-таки больше пока воспринимается, как зимнее направление», — рассказал он.