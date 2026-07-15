Выбирают 35%: В каких странах отдыхают россияне этим летом

Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что самые популярные летние направления у россиян — это Турция, Китай, Таиланд, Вьетнам и Египет.

Турция забирает на себя 30-35% всех летних туров россиян в этот сезон. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«По зарубежным направлениям лидер Турция. Она забирает на себя 30-35% объема летних туров. Остальные четыре игрока это Китай, Таиланд, Вьетнам и Египет. Продолжает расти Вьетнам, очень неплохо себя чувствует Китай. Ну, и Египет на уровне ожиданий, как и Таиланд. Но Таиланд у нас все-таки больше пока воспринимается, как зимнее направление», — рассказал он.

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А вот внутренние направления, по его словам, показывают в этом году не самые лучшие результаты.

«По российским направлениям это наше Черное море, Анапа, которая восстанавливает свое положение на рынке. И, собственно, все наше черноморское побережье Кавказа. Не самый удачный сезон. Страдает еще и Крым, но тем не менее, у нас много интересных мест и на Северном Кавказе, и на Алтае», — подытожил Арутюнов.

Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов заявил НСН, что россияне чаще путешествуют в Черногорию, но широкого интереса к Европе у граждан РФ нет.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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