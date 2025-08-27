Минпросвещения и Минтруд разрабатывают единые критерии зарплаты учителей

Министерство просвещения совместно с Министерством труда и социальной защиты готовят единые и прозрачные критерии начисления заработной платы для педагогов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-1».

Он подчеркнул, что новая система оплаты труда, которая сейчас проходит апробацию, должна устранить существующую дифференциацию и дать молодым специалистам четкое понимание, какой доход они будут получать и за какой объем работы.

«Домашка для учителей»: Кого коснутся новые нормы Минпросвещения

По словам министра, профессия учителя сегодня занимает третье место по популярности у абитуриентов.

Кравцов отметил, что важно, чтобы начинающие педагоги имели ясные перспективы по уровню заработка и понимали, на какие условия они могут рассчитывать, приходя в школу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МинпросветМинтрудЗарплатыУчителя

Горячие новости

Все новости

партнеры