Минпросвещения и Минтруд разрабатывают единые критерии зарплаты учителей
Министерство просвещения совместно с Министерством труда и социальной защиты готовят единые и прозрачные критерии начисления заработной платы для педагогов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-1».
Он подчеркнул, что новая система оплаты труда, которая сейчас проходит апробацию, должна устранить существующую дифференциацию и дать молодым специалистам четкое понимание, какой доход они будут получать и за какой объем работы.
По словам министра, профессия учителя сегодня занимает третье место по популярности у абитуриентов.
Кравцов отметил, что важно, чтобы начинающие педагоги имели ясные перспективы по уровню заработка и понимали, на какие условия они могут рассчитывать, приходя в школу, передает «Радиоточка НСН».
