В Госдуме забеспокоились о хлебе на фоне топливного кризиса

Глава комитета по защите семьи таким образом отреагировала на слова вице-премьера Александра Новака.

«Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно...», - заявила глава комитета.

Она также подчеркнула, что таксисты начинают экономить топливо даже на кондиционерах, иначе с действующими ценами на топливо они будут работать в ноль или минус.

До этого Новак заявил, что российский рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Ранее президент России Владимир Путин указал, что дефицит топлива в стране не носит критического характера и ситуация находится под контролем, пишет Ura.ru. По его данным, в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.

