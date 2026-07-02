В Госдуме забеспокоились о хлебе на фоне топливного кризиса
Правительству России нужно вводить чрезвычайные меры на фоне топливного кризиса, вызванного остановкой работы части нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявила депутат Госдумы Нина Останина Telegram-каналу «Кровавая барыня».
Глава комитета по защите семьи таким образом отреагировала на слова вице-премьера Александра Новака.
«Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно...», - заявила глава комитета.
Она также подчеркнула, что таксисты начинают экономить топливо даже на кондиционерах, иначе с действующими ценами на топливо они будут работать в ноль или минус.
До этого Новак заявил, что российский рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Ранее президент России Владимир Путин указал, что дефицит топлива в стране не носит критического характера и ситуация находится под контролем, пишет Ura.ru. По его данным, в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
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