Там отметили, что признание киберспорта в России имеет глубокие корни, а успех звёзд мирового уровня начинался с локальных турниров.

«Россия была первой страной в мире, где киберспорт признали на официальном уровне — в 2001 году. С тех пор российский киберспорт является неотъемлемой частью мировой сцены во всех дисциплинах. И именно через эти турниры прошли все нынешние российские звёзды мирового масштаба: победители TI из Team Spirit Денис Сигитов в 2020 году становился победителем новосибирской Лиги Квазар в составе университетской команды НГУЭУ, Магомед Халилов принимал участие во множестве турниров Федерации компьютерного спорта России, Александр Филин играл в Липецкой области на фестивале по компьютерному спорту "Жемчужина Черноземья", победитель EWC из Team Spirit Дмитрий Соколов — чемпион России по компьютерному спорту 2018 года», — добавили в Федерации.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов сказал НСН, что зарплата топовых киберспортсменов исчисляется десятками тысяч долларов, однако построить карьеру сложно, как и в любом другом виде спорта.

