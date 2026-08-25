От локальных турниров до триумфа: Как Россия закрепилась на вершине киберспорта
Российский киберспорт сегодня является неотъемлемой частью мировой сцены во всех дисциплинах, сказали НСН в Федерации компьютерного спорта России.
Исторический прорыв российских команд на главном турнире года по Dota 2 стал не просто спортивной новостью — он показал масштаб развития отечественной киберспортивной школы, заявили НСН в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.
Российская команда Team Spirit выиграла киберспортивный чемпионат по Dota 2. Впервые в истории в полуфиналы The International 2026 — главного турнира года по Dota 2 — прошли четыре команды из России. Призовой фонд составил 3,28 миллиона долларов (почти 272 миллиона рублей). В Федерации компьютерного спорта назвали победы Team Spirit не случайностью, а закономерным результатом системной работы.
«Впервые в истории в топ‑4 The International 2026 прошли четыре команды из России. Уровень российских киберспортсменов всегда был на очень высоком уровне. На сегодняшний день отечественная школа киберспорта, безусловно, одна из лучших в мире, и результаты профессиональных команд на The International и EWC это только подтверждают. В прошедшие выходные завершились три крупных турнира — The International по Dota 2, EWC по CS2 и BETBOOM Rise of Legends Season 10 по MLBB. Во всех победили Team Spirit с подавляющим количеством россиян в составе», — рассказали НСН в Федерации компьютерного спорта России.
Там отметили, что признание киберспорта в России имеет глубокие корни, а успех звёзд мирового уровня начинался с локальных турниров.
«Россия была первой страной в мире, где киберспорт признали на официальном уровне — в 2001 году. С тех пор российский киберспорт является неотъемлемой частью мировой сцены во всех дисциплинах. И именно через эти турниры прошли все нынешние российские звёзды мирового масштаба: победители TI из Team Spirit Денис Сигитов в 2020 году становился победителем новосибирской Лиги Квазар в составе университетской команды НГУЭУ, Магомед Халилов принимал участие во множестве турниров Федерации компьютерного спорта России, Александр Филин играл в Липецкой области на фестивале по компьютерному спорту "Жемчужина Черноземья", победитель EWC из Team Spirit Дмитрий Соколов — чемпион России по компьютерному спорту 2018 года», — добавили в Федерации.
Ранее директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов сказал НСН, что зарплата топовых киберспортсменов исчисляется десятками тысяч долларов, однако построить карьеру сложно, как и в любом другом виде спорта.
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