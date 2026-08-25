На Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание
Возгорание возникло на территории площадки строительства Амурского газохимического комплекса в Приамурье. Об этом сообщила пресс-служба АГХК.
«В целях обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудниками... проводятся операции по остановке оборудования находящегося в режиме пусконаладки», - отмечается в сообщении.
Ведется локализация последствий ЧП. Угрозы для жителей территорий, прилегающих к предприятию, нет.
Данных о пострадавших не поступало. Обстоятельства инцидента и масштаб повреждений устанавливаются.
Ранее в Татарстане произошел пожар на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим», отмечалось, что угрозы жизни людей нет, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава «Роскосмоса» допустил сотрудничество России и США на околоземной орбите
- От локальных турниров до триумфа: Как Россия закрепилась на вершине киберспорта
- 1,5 млрд за отмену: Как Канье Уэст получил деньги до концерта
- Новошахтинский НПЗ получил повреждения после атаки ВСУ
- В Армении задержали экс-президента Роберта Кочаряна
- Сговор и «облачные» цены: Почему россияне перешли на подержанную электронику
- Обломки БПЛА упали на крышу Курского государственного университета
- На Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание
- На Филиппинах зарегистрировали российские препараты против онкологии
- В Кремле назвали сообщения о подготовке к мобилизации информационными утками