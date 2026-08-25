На Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание

Возгорание возникло на территории площадки строительства Амурского газохимического комплекса в Приамурье. Об этом сообщила пресс-служба АГХК.

«В целях обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудниками... проводятся операции по остановке оборудования находящегося в режиме пусконаладки», - отмечается в сообщении.

Ведется локализация последствий ЧП. Угрозы для жителей территорий, прилегающих к предприятию, нет.

Данных о пострадавших не поступало. Обстоятельства инцидента и масштаб повреждений устанавливаются.

Ранее в Татарстане произошел пожар на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим», отмечалось, что угрозы жизни людей нет, напоминает Ura.ru.

