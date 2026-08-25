Новошахтинский НПЗ получил повреждения после атаки ВСУ
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод поврежден после ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Как отметил губернатор, ночью в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Каменском, Тарасовском, Родионово-Несветайском районах уничтожили около 30 беспилотников. В частности, в Новошахтинске из-за падения обломков были повреждены четыре частных дома, пишет RT.
«По уточненной информации в результате ночной вражеской атаки... получил повреждения Новошахтинский НПЗ», - написал Слюсарь на платформе «Макс».
Завод временно приостановил работу.
Ранее в Уфе после беспилотной атаки загорелась ремонтируемая установка на НПЗ.
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