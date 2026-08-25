Он также отметил, что россияне всё чаще выбирают подержанную технику на фоне недоступности и низкого доверия к зарубежным облачным сервисам.

«Падение продаж электроники — глобальный мировой тренд. Но мы ещё частично отрезаны от иностранных облачных сервисов: мы не можем просто взять, оплатить подписку и пользоваться всем тем, что есть в США или Европе. Кроме того, у нас доверие к этим сервисам ещё ниже, чем у них, потому что в любой момент это могут заблокировать — как сделали с банковскими картами. Да и люди наши особо не знают о таких сервисах, потому что у нас это не навязывается, не пропагандируется. Люди просто видят, что в магазинах вся электроника дико подорожала, поэтому они и покупают б/у смартфон или ноутбук. Сильнее всего подорожали компьютеры. Есть приличное подорожание видеокарт — 15–25%. Оперативная память за последние два года подорожала в пять раз. Она стала значительной частью стоимости всего компьютера», — добавил эксперт.

Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил НСН, что тенденция к повышению стоимости гаджетов и чипов для устройств растет во всем мире, и перспектив для снижения цен пока нет.

