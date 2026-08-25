Сговор и «облачные» цены: Почему россияне перешли на подержанную электронику
На фоне роста цен на электронику всё более востребованной становится подержанная техника, сказал НСН Илья Корнейчук.
Ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук заявил НСН, что ключевую роль в росте спроса на подержанную электронику играет резкий рост цен на оперативную память, который, в свою очередь, связан с перераспределением производственных мощностей в пользу памяти для серверов и дата‑центров.
Россияне стали чаще покупать детям подержанные гаджеты, а продажи новой техники в преддверии учебного года в этом сезоне снизились на 20% по сравнению с прошлым, а в некоторых категориях падение достигло 50%. Продавцы связывают это с ростом цен на электронику, высокой стоимостью заемных средств и практически полным отсутствием скидок. Корнейчук объяснил, почему растёт популярность подержанной электроники.
«Это всегда было трендом. Люди всегда покупали б/у устройства. По мере появления каких‑то экономических сложностей люди просто стали чаще это делать. Но есть и глобальный фактор: очень сильно подорожала оперативная память, потому что мощности по производству оперативной памяти крупных производителей переведены на производство высокопропускной памяти (HBM). Причём в США уже расследуются иски из‑за сговоров корпораций. Например, производить память для потребителей в несколько раз выгоднее, но производители все силы тратят на производство памяти для серверов. Возникает вопрос: не является ли это сговором? К счастью, это уже расследуется. Посмотрим, что там американская правоохранительная система на этот счёт постановит. Суть в том, что памяти на потребительском рынке очень сильно не хватает. Из‑за этого цены выросли — на некоторые виды оперативной памяти в пять раз. Падают продажи всей потребительской электроники. Возникают ещё мысли о сговоре: а не хотят ли большие компании уничтожить потребительский рынок памяти, чтобы все пользователи были вынуждены пользоваться облачными сервисами», — сказал собеседник НСН.
Он также отметил, что россияне всё чаще выбирают подержанную технику на фоне недоступности и низкого доверия к зарубежным облачным сервисам.
«Падение продаж электроники — глобальный мировой тренд. Но мы ещё частично отрезаны от иностранных облачных сервисов: мы не можем просто взять, оплатить подписку и пользоваться всем тем, что есть в США или Европе. Кроме того, у нас доверие к этим сервисам ещё ниже, чем у них, потому что в любой момент это могут заблокировать — как сделали с банковскими картами. Да и люди наши особо не знают о таких сервисах, потому что у нас это не навязывается, не пропагандируется. Люди просто видят, что в магазинах вся электроника дико подорожала, поэтому они и покупают б/у смартфон или ноутбук. Сильнее всего подорожали компьютеры. Есть приличное подорожание видеокарт — 15–25%. Оперативная память за последние два года подорожала в пять раз. Она стала значительной частью стоимости всего компьютера», — добавил эксперт.
Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил НСН, что тенденция к повышению стоимости гаджетов и чипов для устройств растет во всем мире, и перспектив для снижения цен пока нет.
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