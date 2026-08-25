Обломки БПЛА упали на крышу Курского государственного университета
Обломки украинского беспилотника упали на здание Курского государственного университета. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн на платформе «Макс».
Как отметил губернатор, за минувшие сутки над регионом сбили 128 дронов ВСУ различного типа.
«В Курске обломки упали на 5 улиц и на крышу КГУ. Предварительно, обошлось без повреждений», - указал Хинштейн.
На местах находятся оперативные службы.
Ранее обломки БПЛА упали на территории железнодорожной станции Афипская в Краснодарском крае, погибли два человека, напоминает Ura.ru.
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