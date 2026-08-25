Обломки БПЛА упали на крышу Курского государственного университета

Обломки украинского беспилотника упали на здание Курского государственного университета. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн на платформе «Макс».

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Как отметил губернатор, за минувшие сутки над регионом сбили 128 дронов ВСУ различного типа.

«В Курске обломки упали на 5 улиц и на крышу КГУ. Предварительно, обошлось без повреждений», - указал Хинштейн.

На местах находятся оперативные службы.

Ранее обломки БПЛА упали на территории железнодорожной станции Афипская в Краснодарском крае, погибли два человека, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиАлександр ХинштейнКурская ОбластьКурск

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