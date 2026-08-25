Глава «Роскосмоса» допустил сотрудничество России и США на околоземной орбите

Россия и США могут сотрудничать на околоземной орбите после завершения работы на Международной космической станции. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в интервью журналисту Александру Юнашеву.

По словам Баканова, стороны обсуждали дальнейшие планы и открыли друг другу ряд своих технических характеристик, пишет RT.

«И есть вероятность, что мы еще и после Международной космической станции, может быть, будем сотрудничать на околоземной орбите», - указал глава госкорпорации.

Ранее Дмитрий Баканов сообщил о договоренности с NASA о продолжении эксплуатации МКС до 2030 года.

