Глава «Роскосмоса» допустил сотрудничество России и США на околоземной орбите
Россия и США могут сотрудничать на околоземной орбите после завершения работы на Международной космической станции. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в интервью журналисту Александру Юнашеву.
По словам Баканова, стороны обсуждали дальнейшие планы и открыли друг другу ряд своих технических характеристик, пишет RT.
«И есть вероятность, что мы еще и после Международной космической станции, может быть, будем сотрудничать на околоземной орбите», - указал глава госкорпорации.
Ранее Дмитрий Баканов сообщил о договоренности с NASA о продолжении эксплуатации МКС до 2030 года.
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