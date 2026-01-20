«Это актуальная история, потому что мы это и со стороны профильного образования наблюдаем. Каждый год увеличивается число поступающих абитуриентов и, соответственно, по экстраполяции это растет. Касаемо того, насколько сложно сделать карьеру киберспортсмена, разумеется, как и в любом спорте, сложно, потому что это упорные тренировки, определенный распорядок дня и программа, которой нужно безукоризненно следовать. Вопрос больше именно в приверженности, в выдерживании очень больших нагрузок и соблюдении режима», - рассказал он.

Также Пименов раскрыл, какие зарплаты могут получать киберспортсмены.

«Очень по-разному, потому что если мы говорим про «Тир-1» (команды, владеющие высоким уровнем игры и стабильно попадающие в плей-офф на крупных турнирах. - Прим. НСН), это очень высокие зарплаты, которые исчисляются в долларовом эквиваленте, в тысячах долларов. Может доходить до 10 тысяч долларов и выше. Если мы говорим о начинающих, то, скорее, зарплаты сопоставимы со средними. Есть и другие пути, смежные сферы. Киберспорт – это экосистема. Нужны и организаторы, и аналитики. Есть отдельная огромная сфера стриминга. И прямое вещание, где все зависит от того, насколько большая аудитория смотрит конкретного человека, конкретный канал, там тоже очень разные диапазоны в зарплате могут быть», - подытожил он.

Ранее IT-эксперт Даниил Аржаков заявил НСН, что видеоигры и работа в Excel или Word одинаково вредны, если речь идет о времени и отсутствии движения.

