В России стартует с 1 сентября эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках

Эксперимент по розничной продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах стартует в России с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке проведения эксперимента по розничной продаже медикаментов в передвижных аптеках для россиян на малонаселенных и отдаленных сельских территориях.

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В таких аптеках будут представлены наиболее востребованные лекарства, за исключением препаратов с наркотическими, психотропными, сильнодействующими веществами и средств, содержащих более 25% спирта или требующих особых условий хранения.

Эксперимент проведут в селах, где отсутствуют стационарные аптеки. Принять участие в нем смогут аптечные организации, имеющие не менее 3 лет лицензии на продажу, хранение, перевозку лекарств. Пилотный проект завершится 1 сентября 2029 года.

Между тем Минздрав России анонсировал запуск эксперимента по межрегиональному использованию электронных рецептов на лекарства.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:АптекиПравительство России

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