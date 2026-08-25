В России стартует с 1 сентября эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках

Эксперимент по розничной продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах стартует в России с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке проведения эксперимента по розничной продаже медикаментов в передвижных аптеках для россиян на малонаселенных и отдаленных сельских территориях.