В Армении задержали экс-президента Роберта Кочаряна

Бывшего президента Армении, лидера оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна задержали в республике. Об этом заявила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Огаджанян в беседе с ТАСС.

Также задержан старший сын политика Седрак Кочарян.

Сын экс-президента Армении Кочаряна заявил, что отцу не позволили покинуть страну

Как сообщил в соцсетях руководитель офиса экс-президента Баграт Микоян, утром 25 августа Кочаряна задержали и доставили в Антикоррупционный комитет, пишет Ura.ru.

Ранее адвокат Кочаряна Арам Орбелян заявлял, что Центральная избирательная комиссия Армении разрешила начать разбирательство против политика, которое касалось сделок с недвижимостью в 2004-2009 годы. Расследование ведут по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, по словам Орбеляна, обвинения против экс-президента ложные, и Кочарян не имеет отношения к сделкам.

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
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