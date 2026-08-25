В Армении задержали экс-президента Роберта Кочаряна
Бывшего президента Армении, лидера оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна задержали в республике. Об этом заявила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Огаджанян в беседе с ТАСС.
Также задержан старший сын политика Седрак Кочарян.
Как сообщил в соцсетях руководитель офиса экс-президента Баграт Микоян, утром 25 августа Кочаряна задержали и доставили в Антикоррупционный комитет, пишет Ura.ru.
Ранее адвокат Кочаряна Арам Орбелян заявлял, что Центральная избирательная комиссия Армении разрешила начать разбирательство против политика, которое касалось сделок с недвижимостью в 2004-2009 годы. Расследование ведут по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, по словам Орбеляна, обвинения против экс-президента ложные, и Кочарян не имеет отношения к сделкам.
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