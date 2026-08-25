В Армении задержали экс-президента Роберта Кочаряна

Как сообщил в соцсетях руководитель офиса экс-президента Баграт Микоян, утром 25 августа Кочаряна задержали и доставили в Антикоррупционный комитет, пишет Ura.ru.

Ранее адвокат Кочаряна Арам Орбелян заявлял, что Центральная избирательная комиссия Армении разрешила начать разбирательство против политика, которое касалось сделок с недвижимостью в 2004-2009 годы. Расследование ведут по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, по словам Орбеляна, обвинения против экс-президента ложные, и Кочарян не имеет отношения к сделкам.

