От коронавируса полностью привились более десяти миллионов россиян
Более десяти миллионов человек в России полностью привиты от COVID-19. Об этом заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. В общей сложности, в стране сделано 25 миллионов прививок от коронавирусной инфекции.
Напомним, в России в настоящий момент зарегистрировано 4 препарата для профилактики COVID-19. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также «Спутник Лайт», отмечает RT.
Напомним, в минувшую пятницу, 21 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса до начала летнего сезона. По ее словам, сделать прививку до этого времени нужно обязательно, вакцина есть, все пункты вакцинации доступны, на это у граждан есть 7 дней в неделю.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что часть населения из-за стресса по-прежнему отрицает существование коронавируса, а государство не может доходчиво объяснить людям, что вакцинироваться нужно всем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru