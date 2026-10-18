Папа римский Лев XIV впервые появился на публике после операции на легком
Папа римский Лев XIV впервые появился на публике после операции на легком и обратился к верующим с традиционной воскресной проповедью из окна Апостольского дворца.
Понтифик поблагодарил медицинский персонал римской клиники имени Джемелли и всех молившихся за его здоровье прихожан. 71-летний глава Ватикана был выписан из больницы накануне.
«Сейчас я постепенно возвращаюсь к обычной деятельности», - заявил он, обращаясь к собравшимся на площади.
Неделю назад Лев XIV сообщил о необходимости экстренного хирургического вмешательства из-за обнаруженной аденокарциномы. 13 октября медики успешно провели операцию по удалению опухоли. Врачи оценили вмешательство как результативное и отметили, что состояние здоровья понтифика позволяет перелеты.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в связи с благоприятным медицинским прогнозом запланированная на начало ноября апостольская поездка в Уругвай, Аргентину и Перу состоится в полном объеме.
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