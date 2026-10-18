«Чудеса случаются»: Буцкая назвала риски поздней беременности

Общественный деятель в эфире НСН рассказала, что, если женщина решила рожать в позднем возрасте, для врачей это юридическое решение, и за любую ошибку могут быть законные последствия. 

Риски при поздних беременностях еще больше связны с образованием тромбов и гормональными скачками, поэтому такие беременности и роды проходят под строгим контролем врачей и современной гинекологии. Об этом в беседе с НСН заявила председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

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Ранее зампред правительства Подмосковья и министр здравоохранения Максим Забелин сообщил РИА Новости, что в Московской области зафиксировали рекорд по возрасту матери. Там 55-летняя женщина родила второго ребенка.

Известно, что роды прошли в Коломенском перинатальном центре. Это самый возрастной случай материнства в регионе за 2026 год. Буцкая перечислила, за чем необходимо наблюдать при поздних беременностях.

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«Во-первых, конечно, хочется поздравить прекрасную женщину. А, во-вторых, конечно, и беременность, и роды — это большой стресс для организма, и думаю восстанавливаться будет не очень просто. Уверена, что и беременность, и роды проходили под серьезным наблюдением врачей, потому что есть такие состояния, которые надо мониторить. Они касаются свертываемости крови — чтобы никакой тромб, не дай бог, не оторвался. Потому что в беременность даже для молодых девушек есть особенность тромбообразования. А с годами, к сожалению, сосуды только забиваются. Все что касается эндокринной системы — тоже. Скачки гормонов должны проходить под контролем врачей», - объяснила она.

По мнению общественного деятеля, необычный случай в Подмосковье связан не только с генетикой 55-летней роженицы, но и с работой медиков.

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«Очень надеюсь на то, что современное обследование, наблюдение, контроль и развитые акушерство и гинекология 21-го века в России не только дали шанс выносить эту беременность, родить ребенка, а далее удачно будет пройден послеродовый период. Думаю, что здесь, конечно, сочетание (факторов – прим. НСН). Здесь, скорее всего, без помощи специалистов трудно было бы это чудо получить. Хотя чудеса, конечно, случаются, но практически в каждом случае имеют рукотворное творение», - подчеркнула Буцкая.

При этом она отметила, что врачи не могли бы отговорить женщину от родов, если она сама приняла такое решение, и здоровье позволяло ей стать матерью в 55 лет.

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«Это решают специалисты. Если они, посмотрев на женщину решили, что опасности нет, значит… И, как мы видим, они были правы. Все решалось от анализов, состояния организма. Если женщина для себя принимает данное решение, то для врачей это юридически значимое решение. И любой шаг, который сделан неправильно, имеет серьезное (последствие – прим. НСН), и может быть наказан с точки зрения закона, если что-то пойдет не так. Поэтому уверена, что контроль был серьезный», - заключила собеседница НСН.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН рассказала, что, чем больше мужчина весит, тем ниже его уровень тестостерона, а, следовательно, и сексуальная активность.

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