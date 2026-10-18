«Чудеса случаются»: Буцкая назвала риски поздней беременности

«Во-первых, конечно, хочется поздравить прекрасную женщину. А, во-вторых, конечно, и беременность, и роды — это большой стресс для организма, и думаю восстанавливаться будет не очень просто. Уверена, что и беременность, и роды проходили под серьезным наблюдением врачей, потому что есть такие состояния, которые надо мониторить. Они касаются свертываемости крови — чтобы никакой тромб, не дай бог, не оторвался. Потому что в беременность даже для молодых девушек есть особенность тромбообразования. А с годами, к сожалению, сосуды только забиваются. Все что касается эндокринной системы — тоже. Скачки гормонов должны проходить под контролем врачей», - объяснила она.

По мнению общественного деятеля, необычный случай в Подмосковье связан не только с генетикой 55-летней роженицы, но и с работой медиков.