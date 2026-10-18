Джей Ди Вэнс не исключил своего участия в президентских выборах 2028 года в США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил возможность выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства на предстоящих в 2028 году выборах. Об этом сообщает CBS News.
«Конечно, такая вероятность есть», - сказал Вэнс, отвечая на вопрос журналиста телеканала CBS News, добавив, что ему предстоит более обстоятельно обдумать это решение в будущем.
Вопрос о преемственности политического курса остается в центре внимания американских медиа. Еще в июне президент США Дональд Трамп в интервью журналу Fortune уклонился от прямого ответа на вопрос о том, кто мог бы продолжить реализацию политики «Америка прежде всего» после завершения его президентского срока. На этом фоне американские СМИ регулярно называют вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио в качестве основных потенциальных фаворитов от Республиканской партии, которые через два года могут побороться за пост президента Соединенных Штатов.
Ранее Трамп пошутил, что будет баллотироваться на четвертый срок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Боец поп-ММА Исмаилов попал в реанимацию после драки во Владикавказе
- Известному турецкому певцу грозит до 10 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
- СМИ: Более 400 россиян застряли в Белоруссии из-за атак БПЛА на Санкт-Петербург
- Джей Ди Вэнс не исключил своего участия в президентских выборах 2028 года в США
- Папа римский Лев XIV впервые появился на публике после операции на легком
- «Чудеса случаются»: Буцкая назвала риски поздней беременности
- Глава МВД Франции: Более 1,8 тысячи человек задержаны в ходе беспорядков
- Сборы «Битвы моторов» превысили превысили 528 млн рублей
- Легенда российского волейбола Екатерина Гамова включена в Международный зал славы
- Кинолог предупредил о смертельной опасности отказа от вакцинации собак