Джей Ди Вэнс не исключил своего участия в президентских выборах 2028 года в США

«Конечно, такая вероятность есть», - сказал Вэнс, отвечая на вопрос журналиста телеканала CBS News, добавив, что ему предстоит более обстоятельно обдумать это решение в будущем.

Вопрос о преемственности политического курса остается в центре внимания американских медиа. Еще в июне президент США Дональд Трамп в интервью журналу Fortune уклонился от прямого ответа на вопрос о том, кто мог бы продолжить реализацию политики «Америка прежде всего» после завершения его президентского срока. На этом фоне американские СМИ регулярно называют вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио в качестве основных потенциальных фаворитов от Республиканской партии, которые через два года могут побороться за пост президента Соединенных Штатов.

Ранее Трамп пошутил, что будет баллотироваться на четвертый срок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».