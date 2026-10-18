Глава МВД Франции: Более 1,8 тысячи человек задержаны в ходе беспорядков
Количество задержанных в ходе массовых беспорядков во Франции в субботу достигло 1,8 тысячи человек, а число пострадавших сотрудников полиции, жандармерии и пожарных служб превысило 500. Об этом сообщил глава МВД Франции Лоран Нунье в соцсети X.
Нуньес уточнил, что данные о пострадавших носят предварительный характер, и обратил внимание на значительный материальный ущерб, причиненный в ходе погромов. По оценке главы Федерации предприятий торговли и дистрибуции страны Александра Бомпара, ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции составил сотни миллионов евро.
Масштабные акции протеста, спровоцированные ростом цен и удорожанием стоимости жизни, накануне охватили всю страну. По оценкам организаторов, в манифестациях приняли участие около 550 тысяч человек, из них 110 тысяч вышли на улицы Парижа. В ряде городов мирные шествия переросли в ожесточенные столкновения - радикально настроенные участники крушили витрины магазинов, поджигали автомобили и остановки общественного транспорта.
Для пресечения беспорядков и разгона погромщиков полиция была вынуждена применить специальные средства, включая слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Ранее уличные протесты учащихся вслед за Францией вспыхнули и в итальянских городах и также переросли в столкновения с полицией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .
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