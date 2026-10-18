Известному турецкому певцу грозит до 10 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
Известному турецкому певцу Ильясу Ялчынташу грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру Стамбула.
Музыканта задержали в середине июля во время масштабного антинаркотического рейда. Лабораторные экспертизы выявили в его организме следы запрещенных веществ. Сам Ялчынташ вину отрицает. Он утверждает, что обнаруженные в квартире высокоточные весы нужны ему для соблюдения диеты, а подозрительное вещество в банке - обычный чабрец от матери.
Дело артиста стало частью масштабной кампании по очистке шоу-бизнеса, которая идет в Турции с октября 2025 года. Ранее генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез сообщил, что положительные тесты на наркотики зафиксированы у 77% проверенных местных знаменитостей.
Ранее в Стамбуле задержали 17 человек по подозрению в употреблении или приобретении запрещенных веществ, включая актрису Алейну Бозок из сериала «Зимородок», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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