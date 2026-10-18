СМИ: Боец поп-ММА Исмаилов попал в реанимацию после драки во Владикавказе
Боец поп-ММА Ибрагим Исмаилов попал в реанимацию после драки во Владикавказе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, сегодня ночью между спортсменом и компанией молодых людей разгорелся конфликт, переросший в уличную драку. В ходе потасовки один из нападавших несколько раз выстрелил в Исмаилова, после чего злоумышленники скрылись.
Сейчас боец госпитализирован вместе с еще одним пострадавшим и находится в реанимации.
Все участники конфликта установлены, один из них задержан, возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.
Ранее отца пятерых детей застрелили в супермаркете Волгограда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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