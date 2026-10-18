СМИ: Боец поп-ММА Исмаилов попал в реанимацию после драки во Владикавказе

По данным SHOT, сегодня ночью между спортсменом и компанией молодых людей разгорелся конфликт, переросший в уличную драку. В ходе потасовки один из нападавших несколько раз выстрелил в Исмаилова, после чего злоумышленники скрылись.

Сейчас боец госпитализирован вместе с еще одним пострадавшим и находится в реанимации.

Все участники конфликта установлены, один из них задержан, возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.

Ранее отца пятерых детей застрелили в супермаркете Волгограда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

