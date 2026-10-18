Сборы «Битвы моторов» превысили превысили 528 млн рублей
Сборы «Битвы моторов» режиссера Ильи Маланина превысили 528 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Согласно данным ЕАИС, этого результата фильм достиг всего за 10 дней с момента премьеры. Лента уверенно удерживает статус абсолютного лидера проката, опережая такие недавние новинки, как «Приключения мамонтёнка» и «Руки вверх! 2».
В центре сюжета картины находится Андрей Нагель - энтузиаст и настоящий первопроходец отечественного автомобилестроения. В начале XX века он загорелся амбициозной идеей разработки и выпуска первых автомобилей марки «Руссо-Балт». Главным союзником героя в этом деле становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а самым суровым испытанием для их детища и команды - участие в престижном и сложнейшем ралли Монте-Карло.
Ключевые роли в ленте исполнили популярные российские актеры Иван Янковский (Андрей Нагель) и Юра Борисов (Дмитрий Бондарев).
Ранее «Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .
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