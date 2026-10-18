Сборы «Битвы моторов» превысили превысили 528 млн рублей

Согласно данным ЕАИС, этого результата фильм достиг всего за 10 дней с момента премьеры. Лента уверенно удерживает статус абсолютного лидера проката, опережая такие недавние новинки, как «Приключения мамонтёнка» и «Руки вверх! 2».

В центре сюжета картины находится Андрей Нагель - энтузиаст и настоящий первопроходец отечественного автомобилестроения. В начале XX века он загорелся амбициозной идеей разработки и выпуска первых автомобилей марки «Руссо-Балт». Главным союзником героя в этом деле становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а самым суровым испытанием для их детища и команды - участие в престижном и сложнейшем ралли Монте-Карло.

Ключевые роли в ленте исполнили популярные российские актеры Иван Янковский (Андрей Нагель) и Юра Борисов (Дмитрий Бондарев).

Ранее «Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .