Легенда российского волейбола Екатерина Гамова включена в Международный зал славы

Торжественная церемония посвящения новых членов состоялась 17 октября в американском городе Холиок (штат Массачусетс), который официально считается родиной волейбола. Вместе с прославленной российской спортсменкой этой высокой чести были удостоены еще восемь человек. Символично, что в этот же день Екатерина Гамова отметила свой 46-й день рождения.

Спортивная карьера Гамовой, которая объявила о завершении выступлений в 2016 году, ознаменовалась множеством громких побед. В ее активе два титула чемпионки мира (2006, 2010), две серебряные медали Олимпийских игр (2000, 2004), два золота чемпионатов Европы (1999, 2001), а также 11 чемпионских званий в составе российских клубов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина войдет в Международный зал славы плавания.