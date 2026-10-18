СМИ: Более 400 россиян застряли в Белоруссии из-за атак БПЛА на Санкт-Петербург

По данным «Базы», рейсы TK3140 и TK3176 не смогли зайти на посадку в Санкт-Петербурге, развернулись над Финским заливом и получили разрешение на посадку в аэропорту белорусской столицы.

В настоящее время пассажирам оказывается вся необходимая помощь. По имеющимся данным, путешественникам уже предоставили горячее питание и организовали комфортные условия для ожидания. Сейчас решается вопрос о том, как отправить их в Россию.

Ранее губернатор Ленинградской области сообщил об отражении масштабной атаки БПЛА ВСУ на регион, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

