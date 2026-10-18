СМИ: Более 400 россиян застряли в Белоруссии из-за атак БПЛА на Санкт-Петербург
Более 400 россиян застряли в Белоруссии после того, как два самолета турецкой авиакомпании, следовавшие из Антальи в Санкт-Петербург, были вынуждены изменить маршрут и совершить посадку в Минске из-за атак БПЛА на Северную столицу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», рейсы TK3140 и TK3176 не смогли зайти на посадку в Санкт-Петербурге, развернулись над Финским заливом и получили разрешение на посадку в аэропорту белорусской столицы.
В настоящее время пассажирам оказывается вся необходимая помощь. По имеющимся данным, путешественникам уже предоставили горячее питание и организовали комфортные условия для ожидания. Сейчас решается вопрос о том, как отправить их в Россию.
Ранее губернатор Ленинградской области сообщил об отражении масштабной атаки БПЛА ВСУ на регион, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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