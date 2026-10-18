Кинолог предупредил о смертельной опасности отказа от вакцинации собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предупредил, что отказ от вакцинации собак многократно повышает риск развития смертельных заболеваний, особенно если питомец ведет активный образ жизни. Об этом сообщают РИА Новости.

«Вакцинные туры»: Россияне начали массово ездить в Белоруссию за прививками для собак

По словам эксперта, шансы непривитых животных заразиться такими опасными болезнями, как чума плотоядных или парвовирусный энтерит, в разы выше, чем у вакцинированных. Этот риск существенно возрастает во время прогулок, исследования новой местности и контактов с другими животными. Голубев подчеркнул, что комплексная прививка надежно защищает от целого ряда угроз, включая бешенство, лептоспироз, чуму, парвовирусный энтерит (который наиболее опасен для щенков) и аденовирусные инфекции.

Кинолог отметил, что хотя на фоне тревожных сообщений о пострадавших от комплексного препарата собаках в России стали чаще звучать истории об отказе от вакцинации, важно понимать, что отсутствие прививки создает не менее серьезные риски как для самого питомца, так и для окружающих.

Ранее в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8» был выявлен живой вирус болезни Ауески, которая смертельно опасна для собак. После этого Россельхознадзор потребовал уничтожить бракованную партию вакцины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВакцинацияЖивотныеДомашние ЖивотныеРоссиянеРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры