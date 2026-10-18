Кинолог предупредил о смертельной опасности отказа от вакцинации собак

По словам эксперта, шансы непривитых животных заразиться такими опасными болезнями, как чума плотоядных или парвовирусный энтерит, в разы выше, чем у вакцинированных. Этот риск существенно возрастает во время прогулок, исследования новой местности и контактов с другими животными. Голубев подчеркнул, что комплексная прививка надежно защищает от целого ряда угроз, включая бешенство, лептоспироз, чуму, парвовирусный энтерит (который наиболее опасен для щенков) и аденовирусные инфекции.

Кинолог отметил, что хотя на фоне тревожных сообщений о пострадавших от комплексного препарата собаках в России стали чаще звучать истории об отказе от вакцинации, важно понимать, что отсутствие прививки создает не менее серьезные риски как для самого питомца, так и для окружающих.

Ранее в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8» был выявлен живой вирус болезни Ауески, которая смертельно опасна для собак. После этого Россельхознадзор потребовал уничтожить бракованную партию вакцины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».