В Краснодарском крае приступили к утилизации танкера «Волгонефть-239»
31 января 202513:16
В Краснодарском крае начались работы по утилизации бывшего танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в Керченском проливе, заявил замглавы правительства РФ Виталий Савельев, пишут «Известия».
По его словам, работы будут окончательно завершены в конце марта.
Савельев рассказал, что сейчас проходят консультации с учеными и инженерами для поиска наиболее безопасного решения для экологии.
Ранее судовладелец «Волгонефть-239» заявил, что танкер был посажен на мель намеренно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru