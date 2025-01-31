В Краснодарском крае приступили к утилизации танкера «Волгонефть-239»

В Краснодарском крае начались работы по утилизации бывшего танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в Керченском проливе, заявил замглавы правительства РФ Виталий Савельев, пишут «Известия».

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По его словам, работы будут окончательно завершены в конце марта.

Савельев рассказал, что сейчас проходят консультации с учеными и инженерами для поиска наиболее безопасного решения для экологии.

Ранее судовладелец «Волгонефть-239» заявил, что танкер был посажен на мель намеренно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минтранс РФ
ТЕГИ:ЭкологияУтилизацияСудноКраснодарский Край

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