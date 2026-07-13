В профсоюзе испугались последствий нового стандарта для «скорых»
Дмитрий Беляков заявил НСН, что сегодня работники скорой помощи перегружены.
После введения нового профессионального стандарта для работников скорой им точно легче работать не станет, так как уже сегодня они трудятся на полторы ставки. Об этом НСН рассказал глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник скорой помощи Дмитрий Беляков.
С 1 сентября врачи скорой будут работать по новому профессиональному стандарту, пишет РИА Новости. Так, они смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях. Об этом рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Также в их задачи будет входить не только экстренная помощь, но и быстрая оценка состояния пациента, маршрутизация и выбор тактики лечения. Беляков удивился нововведению.
«Я не понимаю, что они хотели сказать этим заявлением, но лучше от этого врачам скорой помощи точно не станет, и зарплата от этого не увеличится. Сегодня дефицит сотрудников скорой помощи составляет около 50%. Скорая помощь сейчас выживает только за счет того, что медики работают в основном на полторы ставки. А некоторые работают на полторы ставки в двух организациях, допустим, на московской скорой и на подмосковной — сутки через сутки. Во‑первых, это происходит из‑за низких зарплат, во‑вторых, иногда принуждают», — рассказал он.
При этом он подчеркнул, что сегодня скорые не финансируются государством, а принадлежат в основном частным компаниям.
«Вообще скорая сегодня прекратила своё существование. Сейчас она какая‑то организация, которая занимается непонятно чем, в том числе экстренными случаями. Скорая теперь — это негосударственная служба. Она принадлежит страховой компании. А цель страховой компании — зарабатывать побольше денег на скорой. В зависимости от того, как удобно страховой компании, скорая может быть отдельной, как подмосковная, например, а может принадлежать больнице», — подытожил он.
Ранее Беляков в разговоре с НСН указал на отсутствие медицинской системы в стране, в связи с чем уровень образования падает, а программы поддержки медиков не работают.
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