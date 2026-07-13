После введения нового профессионального стандарта для работников скорой им точно легче работать не станет, так как уже сегодня они трудятся на полторы ставки. Об этом НСН рассказал глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник скорой помощи Дмитрий Беляков.

С 1 сентября врачи скорой будут работать по новому профессиональному стандарту, пишет РИА Новости. Так, они смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях. Об этом рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Также в их задачи будет входить не только экстренная помощь, но и быстрая оценка состояния пациента, маршрутизация и выбор тактики лечения. Беляков удивился нововведению.

«Я не понимаю, что они хотели сказать этим заявлением, но лучше от этого врачам скорой помощи точно не станет, и зарплата от этого не увеличится. Сегодня дефицит сотрудников скорой помощи составляет около 50%. Скорая помощь сейчас выживает только за счет того, что медики работают в основном на полторы ставки. А некоторые работают на полторы ставки в двух организациях, допустим, на московской скорой и на подмосковной — сутки через сутки. Во‑первых, это происходит из‑за низких зарплат, во‑вторых, иногда принуждают», — рассказал он.