«Очень сложно сказать, сколько сегодня в России нутрициологов без профильного образования, потому что в интернете себя позиционируют нутрициологами все, кому не лень. Любой, кто прочитал что-то про белки, жиры и углеводы и пропустил это через себя, по своему разумению дает рекомендации. Кроме того, довольно много людей позиционируют себя фуд-коучами спортивного направления. Это фитнес-тренеры, спортивные тренеры, которые прошли обучение в соответствующих государственных вузах, а также получили среднее медицинское образование. Они ближе к пониманию человеческого организма, но недостаточно просто знания про компоненты пищи, калории и витамины, недостаточно просто познаний в биохимии, потому что нутрициология — это наука о питании не только здоровых, но и больных людей. Тут уже без клинической базы, без врачебного образования не разобраться. Поэтому очень хорошо, что такая специальность официально появилась, хотя Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов существует еще с конца прошлого века, с того же времени проводятся конгрессы под эгидой государства. Но у нас была только специальность диетолог, поэтому это очень важный шаг», — сказала Белоусова.

Собеседница НСН также предупредила об опасности обращения к мнимым специалистам.

«Люди без медобразования, как правило, идут по верхам, на базе своих знаний о действии пищевых веществ. Поскольку они не врачи, они могут упустить существующую болезнь, которая требует определенного питания, ограничений, рекомендаций. Они не могут в голове сложить сложносочиненную диету, которая нужна при полиорганной патологии. Без медицинского образования невозможно оценить в полной мере состояние беременной женщины или маленького ребенка. Люди, которые доверяют таким якобы специалистам, очень сильно рискуют. В сознании большинства людей диета — это что-то такое, с чем можно поиграть. Такие игры подходят только для молодых людей с хорошим запасом прочности и здоровья. Пища, которая попадает в организм, вкусная или невкусная на уровне ротовой полости, полезная или неполезная на уровне сознания, а дальше это просто комплекс биологически активных веществ, каждое из которых действует на организм по-своему. Испортить себя с помощью неправильно подобранной диеты, неправильно соблюдаемых рекомендаций очень просто, вплоть до серьезных заболеваний», — подытожила она.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил, что люди, страдающие от болезней, вызванных неверным питанием, нередко становятся инвалидами. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

