«От фольги до какао»: Как справляются с санкциями российские кондитеры

Антироссийские санкции могут привести к уменьшению ассортимента дорогих кондитерских изделий, при этом некоторые производства уже переносятся в РФ, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров, председатель совета директоров холдинга «Конфаэль» Ирина Эльдарханова.

По данным СМИ, антироссийские санкции ЕС могут еще больше осложнить производство кондитерских изделий в России. Как отмечает «Коммерсантъ», в перечне запрещенных к ввозу в РФ товаров оказались эмульгаторы и красители, которые нельзя заменить без потери вкусовых качеств.