«От фольги до какао»: Как справляются с санкциями российские кондитеры
Проблемы есть, но они разрешимые, сказала в эфире НСН Ирина Эльдарханова, признавшись, что очень опасается проблем с незаменимыми какао-бобами.
Антироссийские санкции могут привести к уменьшению ассортимента дорогих кондитерских изделий, при этом некоторые производства уже переносятся в РФ, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров, председатель совета директоров холдинга «Конфаэль» Ирина Эльдарханова.
По данным СМИ, антироссийские санкции ЕС могут еще больше осложнить производство кондитерских изделий в России. Как отмечает «Коммерсантъ», в перечне запрещенных к ввозу в РФ товаров оказались эмульгаторы и красители, которые нельзя заменить без потери вкусовых качеств.
«Качественные ингредиенты в основном все-таки европейские. Любые ограничения вводят сбой в процесс, в поиск рецептур, которые, наверное, придется менять с европейских на какие-то юго-восточные, которые часто менее качественные. Да, это проблема, но, конечно, разрешимая. При этом ассортимент может сократиться, придется убирать позиции, в которых нельзя сделать замены. Когда мы получаем новые сообщения, что поставок не будет, начинаем что-то делать и искать выходы, решать вопросы по мере их возникновения. Например, мы получали марципановую массу высочайшего качества из Италии, сейчас ее привезти достаточно сложно. Мы покупаем оборудование и будем делать ее у себя», - рассказала Эльдарханова.
Она перечислила главные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются российские кондитеры.
«Первое – это упаковка, эта проблема уже давно наступила. На сегодняшний день мы не можем использовать для упаковки высококачественную и красивую немецкую фольгу. Давно исчезли европейские красители для печати. Что касается самих кондитерских ингредиентов, это и эмульгаторы, и натуральные красители из овощей или фруктов. В основном, это такого рода добавки. Я, например, с большим опасением жду, если возникнут какие-то проблемы, связанные с доставкой или оплатой какао-бобов и их любых производных, потому что их нельзя ничем заменить», - подчеркнула председатель совета директоров холдинга «Конфаэль».
По словам Эльдархановой, дорогая кондитерка может подорожать, но не больше, чем на 10%.
«Как правило, это влияет на более дорогостоящие изделия, поскольку именно в них дорогие европейские ингредиенты. На них повлияет, но это не в полтора раза, от 5 до 10%. При этом есть недорогие печенья, в которых это почти не играет роли, потому что производство локализовано здесь», - разъяснила она.
Председатель совета директоров холдинга «Конфаэль» также указала на проблемы с ценообразованием, запчастями и логистикой.
«Сейчас мы столкнулись с проблемой запчастей на оборудование. Нам выставляли счета, когда курс прыгал выше ста, при этом и сегодня выставляют ту же самую цену. Какая цена была при курсе 120, такая же и сейчас при курсе 50 с чем-то, ничего не изменилось. Есть сложности в переводах, длительности того, сколько и какими путями туда идут деньги, ну и логистики. У нас, например, есть абсолютно эксклюзивные ингредиент, мы его оплатили в январе, а смогли привезти только в прошлую пятницу, прошло полгода», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
В начале июня эксперты, опрошенные НСН, говорили, что россияне не заметят сокращения выпуска в стране кондитерских изделий и в магазинах по-прежнему будет много сладостей.
В частности, ретейлер Дмитрий Потапенко объяснил «Радиоточке НСН», почему магазинам еще очень далеко «до дна».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 571 / сут.
Умерли
382 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 234 / сут.
- Адвокат: в Москве задержали Леонида Гозмана*
- СК завершил расследование дела «пермского стрелка» Тимура Бекмансурова
- Песков заявил, что удар по военным объектам в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна
- Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Кишинёвский
- Россия не получила инвестиций Китая по линии «Один пояс, один путь»
- «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Niva Legend
- «Яндекс» возобновил прием на работу новых сотрудников
- Депутат Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела о фейках
- В офисе Зеленского заявили о прибытии польских танков на Украину
- Кандидат в премьеры Британии назвал Китай самой большой угрозой для страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru