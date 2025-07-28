СМИ: США планировали использовать Украину для испытаний беспилотников

США рассматривали возможность проведения испытаний беспилотных летательных аппаратов на территории Украины, однако в итоге отказались от этой идеи из-за опасений официального вовлечения в конфликт. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на представителей американского Подразделения оборонных инноваций (DIU).

По данным источников, координатор нескольких проектов DIU Трент Эменекер изучал потенциальные площадки для тестирования технологий радиоэлектронной борьбы и изначально рассматривал Украину как приоритетное направление. Он отмечал, что «лучшего места для испытаний в мире нет».

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Однако, по словам бывшего главы программ DIU Криса Бонзагни, идея столкнулась с ограничениями со стороны Пентагона: руководство Минобороны США опасается, что присутствие американских военных или частных оборонных подрядчиков на украинской территории может быть воспринято как прямое участие в боевых действиях.

Помимо этого, на решение повлияла и напряженность в отношениях между администрацией президента Дональда Трампа и властями Украины, подчеркнули источники Defense News. В результате испытания были перенесены на военную базу Форт-Уэйнрайт на Аляске, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАУкраинаБеспилотники

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