В Твери арестовали подростка за пропаганду терроризма в соцсетях

ФСБ задержала в Твери 18-летнего жителя, подозреваемого в размещении в интернете материалов с признаками пропаганды деятельности запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Молодой человек 2006 года рождения был администратором религиозных интернет-сообществ во «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Следствие полагает, что в ноябре 2024 года он публиковал в открытом доступе видеоролики, содержащие элементы оправдания и пропаганды терроризма.

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В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК — о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма либо его пропаганде с использованием интернета. По решению суда он заключен под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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