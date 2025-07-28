В Твери арестовали подростка за пропаганду терроризма в соцсетях

ФСБ задержала в Твери 18-летнего жителя, подозреваемого в размещении в интернете материалов с признаками пропаганды деятельности запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Молодой человек 2006 года рождения был администратором религиозных интернет-сообществ во «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Следствие полагает, что в ноябре 2024 года он публиковал в открытом доступе видеоролики, содержащие элементы оправдания и пропаганды терроризма.