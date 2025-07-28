В Твери будут судить бизнесменов за кредит на 145 миллионов и сокрытие долгов

В Твери перед судом предстанут учредитель и генеральный директор компании «ТДИ 2008», обвиняемые в незаконном получении кредита на сумму более 145 миллионов рублей и уклонении от погашения долгов перед кредиторами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

По данным надзорного ведомства, речь идет о Дмитрии Войтюке и Андрее Соколове. В зависимости от степени участия им вменяются ч. 1 ст. 176 УК (незаконное получение кредита) и ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).