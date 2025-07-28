В Твери будут судить бизнесменов за кредит на 145 миллионов и сокрытие долгов

В Твери перед судом предстанут учредитель и генеральный директор компании «ТДИ 2008», обвиняемые в незаконном получении кредита на сумму более 145 миллионов рублей и уклонении от погашения долгов перед кредиторами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

По данным надзорного ведомства, речь идет о Дмитрии Войтюке и Андрее Соколове. В зависимости от степени участия им вменяются ч. 1 ст. 176 УК (незаконное получение кредита) и ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

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Следствие считает, что обвиняемые предоставили в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии компании и скрыли обременения на имущество, переданное в залог. После получения кредита, по версии прокуратуры, Соколов уклонялся от исполнения решений арбитражного суда, который обязал компанию выплатить 11 миллионов рублей.

Вместо этого, как утверждает ведомство, средства расходовались на товары и услуги, платежи по которым не относились к приоритетной очереди. Также, по данным следствия, директор выводил имущество организации третьим лицам, передает «Радиоточка НСН».

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