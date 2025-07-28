СМИ: США подали сигнал России доставкой ядерного оружия в Британию
США перебросили тактическое ядерное оружие на военную базу в Великобритании впервые за последние 16 лет, сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, шаг был предпринят в качестве демонстрационного сигнала для России.
Как сообщает издание со ссылкой на открытые источники, 16 июля американский военно-транспортный самолет вылетел с базы Киртланд в штате Нью-Мексико, где располагается Центр ядерного вооружения ВВС США, и приземлился на авиабазе Лейкенхит в британском графстве Саффолк.
В публикации отмечается, что борт следовал с включенными транспондерами, что, по мнению источников, было сделано намеренно — чтобы подчеркнуть отсутствие сокращений ядерного присутствия США в Европе.
На прошлой неделе издание UK Defence Journal сообщило, что американские военные вернули на базу Лейкенхит термоядерные бомбы типа B61-12 — впервые с 2008 года. При этом официальных комментариев со стороны американских или британских властей не последовало, передает «Радиоточка НСН».
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