СМИ: США подали сигнал России доставкой ядерного оружия в Британию

США перебросили тактическое ядерное оружие на военную базу в Великобритании впервые за последние 16 лет, сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, шаг был предпринят в качестве демонстрационного сигнала для России.

Как сообщает издание со ссылкой на открытые источники, 16 июля американский военно-транспортный самолет вылетел с базы Киртланд в штате Нью-Мексико, где располагается Центр ядерного вооружения ВВС США, и приземлился на авиабазе Лейкенхит в британском графстве Саффолк.