«Aэрофлот» отменил 42 рейсa из Москвы из-за сбоя

Авиакомпания «Аэрофлот» из-за сбоя информационных систем отменила более 40 рейсов из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

По данным компании, всего отменено 42 рейса из столицы в российские города, в том числе в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Пермь, Сочи, Санкт-Петербург и Челябинск. Также перевозчик отменил самолеты в Ереван и Минск.

«Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло аэропорта Шереметьево», - призвали в пресс-службе.

Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги или переоформить билеты на самолеты в ближайшие десять дней.

Ранее «Аэрофлот» заявил о сбое в работе информсистем и предупредил о возможных изменениях в расписании, напоминает «Свободная пресса».

