«Aэрофлот» отменил 42 рейсa из Москвы из-за сбоя
Авиакомпания «Аэрофлот» из-за сбоя информационных систем отменила более 40 рейсов из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
По данным компании, всего отменено 42 рейса из столицы в российские города, в том числе в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Пермь, Сочи, Санкт-Петербург и Челябинск. Также перевозчик отменил самолеты в Ереван и Минск.
«Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло аэропорта Шереметьево», - призвали в пресс-службе.
Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги или переоформить билеты на самолеты в ближайшие десять дней.
Ранее «Аэрофлот» заявил о сбое в работе информсистем и предупредил о возможных изменениях в расписании, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Aэрофлот» отменил 42 рейсa из Москвы из-за сбоя
- Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с ЕС
- Пушилин заявил о начале первых боев в Димитрове в ДНР
- Украина впервые закупит газ из Азербайджана
- Клименко опроверг блокировку WhatsApp в России с 1 августа
- ФСБ задержала трех человек, планировавших поджоги в Краснодарском крае
- Блогера Subo заочно обвинили в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей
- Слетавшая в космос Юлия Пересильд призналась, что не любит рисковать
- СМИ: США приостановили ограничения на экспорт в Китай
- «Роскосмос» планирует продавать на аукционах изделия после полетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru