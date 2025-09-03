Российских водителей предупредили об аресте за ДТП с голубями

Эксперт отметил, что если сбивший птицу водитель уехал с места ДТП, то он может лишиться прав на срок до полутора лет и получить административный арест до 15 суток - за оставление места аварии.

Воропаев добавил, что водитель, который умешленно сбил целую стаю птиц, будет нести ответственность уже по уголовной статье о жестоком обращении с животными, по которой можно получить до пяти лет тюрьму.

«За впервые совершенное подобное преступление водителя, скорее всего, заставят заплатить штраф от 100 тысяч рублей», — заключил он.

