Российских водителей предупредили об аресте за ДТП с голубями
Сбитый голубь может обойтись водителю в 600 рублей. Автоюрист Лев Воропаев в беседе «Газете.Ru» рассказал, что именно такой штраф будет назначен гражданину.
Эксперт отметил, что если сбивший птицу водитель уехал с места ДТП, то он может лишиться прав на срок до полутора лет и получить административный арест до 15 суток - за оставление места аварии.
Воропаев добавил, что водитель, который умешленно сбил целую стаю птиц, будет нести ответственность уже по уголовной статье о жестоком обращении с животными, по которой можно получить до пяти лет тюрьму.
«За впервые совершенное подобное преступление водителя, скорее всего, заставят заплатить штраф от 100 тысяч рублей», — заключил он.
Ранее в МВД РФ предложили сократить срок уплаты штрафов для автовладельцев, чьи машины зарегистрированы в иностранных государствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
