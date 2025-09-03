«Я не могу подтвердить эту информацию. Московский регион – это стратегический регион, обеспечение его всеми видами нефтепродукции является основной задачей, это касается и бесперебойных поставок. Но в связи с тем, что было серьезное подорожание, очень многие не успевают пока перестроиться. Независимые заправки присматриваются к ценообразованию. Если говорить про общую тенденцию, никакого дефицита нет, бензин не пропадал. А что касается частных станций, они могут иметь определенные проблемы из-за несвоевременных поставок. Но это просто ожидание того момента, когда спадет цена в оптовых закупках», - пояснила она.

По ее словам, подорожание бензина продолжится до середины сентября.

«Подорожание бензина будет продолжаться до середины сентября, к 20-м числам цена стабилизируется. Дизельное топливо также будет дорожать до середины сентября, но рост снова ожидается в середине ноября. Это связано с переходом на зимний сезон. Это сезонный фактор», - добавила собеседница НСН.

До конца года цена на бензин не превысит 70 рублей за литр, но в некоторых российских регионах стоимость давно перешла допустимый «предел», заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

