В отрасли объяснили частичное «исчезновение» бензина с заправок
Подорожание бензина будет продолжаться до середины сентября, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
В столичном регионе не наблюдается дефицита бензина, единичные случаи задержек могут возникать только на независимых АЗС, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
В Московской области вслед за другими регионами России начал исчезать бензин АИ-95, сообщает «Москва 24». В середине августа в нескольких регионах начались перебои с бензином этой марки. По данным СМИ, топливо практически исчезло с заправок Крыма, Забайкалья, Приморья. А литр бензина подорожал до 70 рублей, что значительно выше средней цены по стране. Бунина отметила, что это единичные случаи.
«Я не могу подтвердить эту информацию. Московский регион – это стратегический регион, обеспечение его всеми видами нефтепродукции является основной задачей, это касается и бесперебойных поставок. Но в связи с тем, что было серьезное подорожание, очень многие не успевают пока перестроиться. Независимые заправки присматриваются к ценообразованию. Если говорить про общую тенденцию, никакого дефицита нет, бензин не пропадал. А что касается частных станций, они могут иметь определенные проблемы из-за несвоевременных поставок. Но это просто ожидание того момента, когда спадет цена в оптовых закупках», - пояснила она.
По ее словам, подорожание бензина продолжится до середины сентября.
«Подорожание бензина будет продолжаться до середины сентября, к 20-м числам цена стабилизируется. Дизельное топливо также будет дорожать до середины сентября, но рост снова ожидается в середине ноября. Это связано с переходом на зимний сезон. Это сезонный фактор», - добавила собеседница НСН.
До конца года цена на бензин не превысит 70 рублей за литр, но в некоторых российских регионах стоимость давно перешла допустимый «предел», заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
