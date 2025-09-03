В отрасли объяснили частичное «исчезновение» бензина с заправок

Подорожание бензина будет продолжаться до середины сентября, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

В столичном регионе не наблюдается дефицита бензина, единичные случаи задержек могут возникать только на независимых АЗС, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

В Московской области вслед за другими регионами России начал исчезать бензин АИ-95, сообщает «Москва 24». В середине августа в нескольких регионах начались перебои с бензином этой марки. По данным СМИ, топливо практически исчезло с заправок Крыма, Забайкалья, Приморья. А литр бензина подорожал до 70 рублей, что значительно выше средней цены по стране. Бунина отметила, что это единичные случаи.

Россиянам объяснили «дикие» цены на бензин сезонностью

«Я не могу подтвердить эту информацию. Московский регион – это стратегический регион, обеспечение его всеми видами нефтепродукции является основной задачей, это касается и бесперебойных поставок. Но в связи с тем, что было серьезное подорожание, очень многие не успевают пока перестроиться. Независимые заправки присматриваются к ценообразованию. Если говорить про общую тенденцию, никакого дефицита нет, бензин не пропадал. А что касается частных станций, они могут иметь определенные проблемы из-за несвоевременных поставок. Но это просто ожидание того момента, когда спадет цена в оптовых закупках», - пояснила она.

По ее словам, подорожание бензина продолжится до середины сентября.

«Подорожание бензина будет продолжаться до середины сентября, к 20-м числам цена стабилизируется. Дизельное топливо также будет дорожать до середины сентября, но рост снова ожидается в середине ноября. Это связано с переходом на зимний сезон. Это сезонный фактор», - добавила собеседница НСН.

До конца года цена на бензин не превысит 70 рублей за литр, но в некоторых российских регионах стоимость давно перешла допустимый «предел», заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

