«От 3-х до 90 лет»: Ушу назвали универсальным видом спорта для всех россиян

Тарасова отметила, что благодаря ушу человек учится владению своим телом, навыкам самообороны. Также этот вид спорта помогает улучшить телосложение.

По ее словам, во время занятий стабилизируется психологическое состояние, повышается гибкость и сила мышц. Ушу очень разнообразно, поэтому каждый может выбрать свою дисциплину, отметила она.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в бесплатном ЗОЖ-марафоне «Дарите время семье» участвуют более 15 тысяч москвичей.

