Продажи российских автомобилей выросли на 18% в первом квартале

Продажи новых автомобилей российского производства в России по итогам первого квартала 2026 года увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 181 тысячу машин. Об этом сообщили в Минпромторге со ссылкой на данные аналитической компании ППК, входящей в группу «Электронный паспорт».

Согласно информации, основанной на системе электронных паспортов транспортных средств, рост зафиксирован по итогам января-марта. В ведомстве отметили, что показатель существенно превысил результат первого квартала 2025 года.

Россиянам назвали новую проблему в поставках запчастей для автомобилей из КНР

Одновременно с этим продажи импортных автомобилей за тот же период сократились. По данным ППК, было реализовано 118,5 тысячи таких машин, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, динамика рынка указывает на рост спроса на автомобили отечественного производства на фоне снижения продаж импортных моделей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Ворожцов
