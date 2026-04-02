Продажи российских автомобилей выросли на 18% в первом квартале
Продажи новых автомобилей российского производства в России по итогам первого квартала 2026 года увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 181 тысячу машин. Об этом сообщили в Минпромторге со ссылкой на данные аналитической компании ППК, входящей в группу «Электронный паспорт».
Согласно информации, основанной на системе электронных паспортов транспортных средств, рост зафиксирован по итогам января-марта. В ведомстве отметили, что показатель существенно превысил результат первого квартала 2025 года.
Одновременно с этим продажи импортных автомобилей за тот же период сократились. По данным ППК, было реализовано 118,5 тысячи таких машин, что на 11% меньше, чем годом ранее.
Таким образом, динамика рынка указывает на рост спроса на автомобили отечественного производства на фоне снижения продаж импортных моделей, передает «Радиоточка НСН».
