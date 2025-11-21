Кравцов: Школьная программа не изменится из-за новой системы вузов

Минпросвещения не намерено менять школьную программу из-за перехода российских вузов на новую систему образования. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, эту тему обсуждают в том числе с экспертным сообществом, кроме того, Минпросвещения скоординировано с Минобрнауки.

«Каких-то проблем сейчас не видим и не видим необходимости менять уже утвержденную единую федеральную школьную программу», - указал Кравцов.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что при переходе на новую модель высшего образования не появится единого срока обучения в университетах, он будет определяться необходимым для качественной подготовки временем, пишет «Свободная пресса».

