«Дети, конечно, усвоят общепринятые вещи о том, что семья – это хорошо. Другое дело, что тема семьи очень деликатная. Если расскажут об идеальных семьях, это другой разговор, дети могут не так все понять. Очень много зависит от позиции родителей, как они будут относиться к этому курсу. Они хотят понимать, чему будут учить детей на этих уроках, не будет ли, например, разрушен авторитет родителей и так далее. Спорных вопросов всегда очень много, многое также зависит от учебников. Этот курс мы вообще никогда не видели, что там написано? Никто этого с родителями не обсуждал. Учитывая остроту темы, я думаю, что это большая ошибка запускать курс, о котором родители ничего не знают. Конечно, это вызывает определенное напряжение. Мы не знаем, что это за учебники», - отметила она.

Леткова подчеркнула, что отдельный курс для этих тем можно пока не создавать.

«Все идет к тому, что потом курс может стать обязательным. Поэтому у нас пристальное внимание к этому вопросу. Я думаю, что семейные темы могут войти в «Разговоры о важном», чтобы не было лишних уроков. Если это раз в месяц, зачем для этого курс создавать? Пока есть вопросы», - рассказала она.

Отмечается, что главной темой учебника для первоклассников станет любовь. Школьники узнают, как семья учит ребёнка жить в обществе, любить своих соотечественников и свою Родину, передает РИА Новости. Во втором классе школьникам расскажут о духовно-нравственных ценностях России. В третьем классе авторы курса сориентируют детей на добрые качества и добродетели, которые формируются и укрепляются в семье. Пособие для четвертого класса посвящено отношениям между взрослым и ребёнком.

