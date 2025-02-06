«Время для креатива»: Женщины чаще используют нейросети, чем мужчины
Женщины чаще используют нейросети, руководствуясь эстетическим вкусом и интересом, заявил НСН Родион Кадыров.
Женщины чаще мужчин используют нейросети как для работы, так и для развлечения, рассказал НСН директор по продукту первого в России поставщика нейросетей для бизнеса и креаторов FABULA AI Родион Кадыров.
Среди пользователей нейросетей в России 64% - женщины, следует из результатов исследования первого в России поставщика нейросетей для бизнеса и креаторов FABULA AI, проведенного по запросу НСН. Кадыров рассказал, что женщины используют искусственный интеллект в различных сферах деятельности.
«Женщины чаще используют нейросети, руководствуясь эстетическим вкусом и интересом. Их увлечение технологиями ИИ часто связано с желанием делегировать рутинные задачи нейросетям, чтобы освободить время для креативных экспериментов и развития бизнеса. Это стремление к самовыражению и эстетике делает их активными пользователями нейросетей в различных областях - от дизайна до бизнес-процессов» - сказал собеседник НСН.
По его словам, умение пользования нейросетями является отличным способом оптимизации рутинных задач.
«При этом лишь 9% компаний интересуются навыками работы с искусственным интеллектом во время собеседований. Почти половина работодателей вообще не обращает на это внимания, а только 4% соискателей сталкиваются с требованиями по умению работать с нейросетями. По данным опроса, только 9% кандидатов отметили, что на интервью у них спрашивали о навыках работы с технологиями ИИ, и еще меньше - всего 5% - встречали требования по работе с нейросетями в специализированных организациях. При этом, использование нейросетей в условиях дефицита кадров является отличным способом оптимизации рутинных задач, и на навыки использования нейросетей стоит обращать больше внимания», - отметил эксперт.
Ранее руководитель отдела дизайна коммуникационной группы MaxMagic Анастасия Иванова заявляла НСН, что несмотря на значительный прогресс в возможностях искусственного интеллекта, никакие технологии не заменят человеческие навыки - это лишь инструмент, помогающий человеку создавать более совершенный продукт.
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