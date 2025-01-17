«Постапокалиптическая антиутопия»: Новый клип Алисы Вокс создали четыре нейросети

Певица Алиса Вокс, представившая сегодня первый сингл после трехлетнего перерыва, в интервью НСН рассказала о клипе на песню «Антеннами», созданном с помощью четырех нейросетей.

В полночь 17 января состоялась премьера песни Алиса Вокс «Антеннами». Певица рассказала НСН, что эта философская рок-баллада символизирует начало перезагрузки ее творчества, а стилистика песни удивит тех, кто ее ассоциирует с группой «Ленинград». В полдень вышел клип, который можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».