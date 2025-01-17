«Постапокалиптическая антиутопия»: Новый клип Алисы Вокс создали четыре нейросети
Работа над клипом шла четыре месяца с использованием самых передовых нейросетей, сказала в эфире НСН Алиса Вокс, пообещав, что философия не затмит в ее творчестве иронию.
Певица Алиса Вокс, представившая сегодня первый сингл после трехлетнего перерыва, в интервью НСН рассказала о клипе на песню «Антеннами», созданном с помощью четырех нейросетей.
В полночь 17 января состоялась премьера песни Алиса Вокс «Антеннами». Певица рассказала НСН, что эта философская рок-баллада символизирует начало перезагрузки ее творчества, а стилистика песни удивит тех, кто ее ассоциирует с группой «Ленинград». В полдень вышел клип, который можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
«Песня "Антеннами" - это первый шаг к будущему альбому, который будет фундаментально обозначать перезагрузку лейбла Алиса Вокс. Я решила немножечко переосмыслить свой творческий путь, не всю же жизнь петь ироничные песни. Когда я только начала думать, каким должен быть этот клип, у меня в голове было несколько версий, и вдруг в один день я просыпаюсь и понимаю, что это должна быть постапокалиптическая антиутопия о столкновении природы и технологий, кто кого. Мы работали над клипом четыре месяца от начала съёмок до финального монтажа. Сначала я придумала общие инструменты художественной выразительности, и мы приступили к съёмке меня и музыкантов на зелёном фоне. Потом мы все это отгрузили художнику, который работает с искусственным интеллектом. Это арт-директор и AI-художник Арсений Мышцын. На базе этого материала он сгенерировал мой аватар и придал ему мою мимику и движения. При работе над клипом были использованы четыре разные нейросети, самые передовые, последняя из которых обновилась буквально за две недели до финального монтажа. Поэтому я могу сказать, что в этом клипе задействованы самые передовые технологии искусственного интеллекта, но делалось это все, конечно, человеческими руками», - сказала Вокс.
Певица призналась, что рада схожести своего аватара с актрисой Шарлиз Терон.
«Этот аватар - это такая богиня Земли и природы. Что мне однозначно понравилось – то, что я там стала больше похожа на Шарлиз Терон, которую я просто обожаю, считаю идеалом красоты. В то же время там абсолютно узнаваемые мои черты лица. Конечно, необычно на себя смотреть в таком виде, но мне очень понравилось. Будет ли мой аватар интегрирован в другие клипы, фильмы или комиксы? Пока этот персонаж живет во вселенной песни "Антеннами", куда он потом перекочует - посмотрим, может, в другой персонаж, поживём-увидим», - сказала Вокс.
При этом она отметила, что переход на философские темы не означает отказ от иронии и юмора в творчестве.
«Если мужчина может дурачиться до старости лет, то женщина рано или поздно должна входить в какую-то более серьезную историю. Собственно, этим и продиктована моя трансформация. Я не могу сказать, что в дальнейшем все мои песни будут только "на серьезных щах". Нет, конечно, мне не чужда ирония, и я очень самоироничный человек. "Пускай капризен успех, он выбирает лишь тех, кто может первым посмеяться над собой". Это моё кредо по жизни, поэтому все мои коллеги и все, кто со мной когда-либо сталкивался, прекрасно знают, что лучше, чем я сама над собой подшучу, никто не подшутит. Поэтому, конечно, ироничная история из моего творчества совсем не пропадет. При этом, скорее всего, серьезных номерных произведений станет больше», - заключила собеседница НСН.
Ранее Алиса Вокс говорила «Культурному гиду НСН», что согласна с актером юрой Борисовым, называвшим Пушкина «крутым чуваком».
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